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МИД Франции приветствует избрание нового президента Ирака

Политика

Франция поздравляет Бархама Салиха с избранием на пост президента Ирака

Париж, 4 октября 2018, 15:27 — REGNUM  Франция поздравляет Бархама Салиха с избранием на пост президента Ирака и желает ему всяческих успехов в выполнении своих обязанностей перед страной, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

МИД Франции также приветствует успешное проведение курдских региональных выборов 30 сентября и надеется на быстрое создание регионального правительства для развития Ирака.

«Назначение новых иракских властей, спустя год после военной победы над силами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), свидетельствует о восстановлении Ирака», — сообщает МИД.

Франция подтверждает свою приверженность суверенной, единой, федеративной и демократической Республике Ирак и будет продолжать поддерживать Ирак в борьбе с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новым президентом Ирака 2 октября 2018 года был избран курдский политикБархам Салих, за которого проголосовали 219 из 329 депутатов парламента.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Ирака избрал нового президента страны

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Политическая жизнь Франции
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