Перед выборами. Трамп отдувается за всех

Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Неумолимо приближающиеся выборы в Конгресс США диктуют внутреннюю политику как для президента Трампа и его единомышленников, так и для собравшихся под антитрамповскими знаменами. Каковы болевые точки и контраргументы в этой борьбе, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Иван Кузнецов.

Интересно, что республиканцы оказались в ситуации, когда партия слилась в общественном сознании с президентом, и хотя некоторые из республиканцев пытались этого избежать, критикуя Трампа, но теперь приходится вставать на защиту «общереспубликанского реноме». Атака, связанная с выдвижением Бретта Каваны на должность главы Верховного суда ярко проявила именно указанную тенденцию. Республиканцам удалось отбиться, имея численное преимущество — 11 республиканцев переломили мнение 10 демократов, так прошло голосование в нижней палате Конгресса.

Президент Трамп же работает на имидж собственной партии, агитируя за собственные достижения и выявленные им новые опасности для США. Чего стоит только утверждение Трампа, сделанное им в Генеральной ассамблее ООН о вмешательстве Китая в предстоящие выборы на стороне демократов. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев ‑ и Китай, который Трамп взялся преследовать прямо со времени своего избрания, и демократов, которые с того же момента взялись преследовать его самого.