Краснодарский край: глава Абинского района ушел в отставку

Абинский район, Краснодарский край, , 15:18 — REGNUM Глава Абинского района Краснодарского края Петр Мироненко досрочно сложил полномочия, сообщила 4 октября пресс-служба администрации края. Депутаты Совета муниципального образования приняли отставку главы.

Мироненко принял решение о сложении полномочий по собственному желанию.

Сегодня же был объявлен конкурс на замещение должности главы района. Кто им станет, будет определено 14 декабря, по результатам конкурса. До этого времени обязанности руководителя будет исполнять заместитель главы Вячеслав Иванов.

Отметим, что Петр Мироненко проработал на посту главы Абинского района лишь год — он был избран в сентябре 2017 года, до этого он возглавлял администрацию Абинска. Его предшественников в должности был Андрей Чабанец, проработавший почти 10 лет.