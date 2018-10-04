НПО уличили кандидата в президенты Грузии в ксенофобии

Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Грузинские неправительственные организации продолжают кампанию разоблачения кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и на этот раз осуждают ее за заявления ксенофобского содержания.

15 грузинских неправительственных организаций распространили в этой связи специальное заявление, в котором приводят конкретные факты недопустимых для кандидата в президенты высказываний.

По информации авторов заявления, Саломе Зурабишвили 2 октября на встрече с избирателями в Ниноцминда, в основном местными армянами, заявила: «До этого гражданство присваивалось только решением президента, и один президент (Михаил Саакашвили) раздал гражданство очень многим туркам, а вам гражданство не дал».

По оценке неправительственного сектора, подобные высказывания кандидата в президенты способствуют разжиганию вражды, противоречат принципам либеральной демократии и равноправия и содействуют «опасной проблематизации исторических конфликтов в грузинской политической реальности».

«Заявление (кандидата Саломе Зурабишвили) также содержит признаки незаконной агитации, в частности: согласно избирательному кодесу избирательные субъекты имеют право выступать с программой будущей деятельности, но избирательная программа не должна содержать пропаганду войны и насилия, призывы к насильственной смене или свержению существующего государственного и общественного строя, национальной розни и вражде, религиозному и этническому противостоянию», — поясняют представители грузинских НПО.

И хотя другие кандидаты в президенты, особенно нынешние и бывшие соратники экс-президента Михаила Саакашвили в ходе своей предвыборной кампании открыто заявляют о предстоящем «свержении правления Иванишвили», «отстранении» его от власти и «отправлении в небытие», эти заявления и угрозы как опасные и не соответствующие принципам демократии неправительственным сектором не воспринимаются.

В заявлении 15 грузинских НПО также подчеркивается, что подобные расистские и ксенофобские высказывания раздаются из уст кандидата Саломе Зурабишвили не впервые. В доказательство они приводят цитату из поста Зурабишвили в соцсети Facebook, размещенного еще 31 января 2013 года, когда она написала следующее: «Китайцы не умирают. Одним удостоверением личности или паспортом пользуются несколько человек из родни, и кто их разберет? Когда думаешь, что въехали 10 человек, на самом деле их может оказаться до 100». И еще одна фраза Зурабишвили возмутила неправительственный сектор: «Иностранцы не должны преврашать Шардена и Агмашенебели (улицы в Тбилиси) в улицы чилимов».

Исходя из этих высказываний Саломе Зурабишвили, авторы заявления обращаются к ней и ко всем участвующим в выборах кандидатам и призывают их воздерживаться от ксенофобских, расистских и дискриминационных заявлений. А Центральной избирательной комиссии рекомендуют изучить представленные в данном заявлении факты и отреагировать на высказывания кандидата Зурабишвили в предусмотренном законом порядке.

Отметим, что большая часть подписавших это заявление организаций была учреждена после смены власти в Грузии путем парламентских выборов 1 октября 2012 года, а ее учредители ассоциируются с бывшей правящей партией.

Напомним, что на 28 октября в Грузии назначены президентские выборы. Это будут последние всенародные выборы главы государства. По данным ЦИК, на этот пост претендуют 25 зарегистрированных кандидатов. По оценкам различных социсследований, наибольшие шансы на победу на выборах имеют три кандидата. Это представленный «Национальным движением» и объединившейся вокруг него оппозицией бывший министр иностранных дел правительства Саакашвили Григол Вашадзе, кандидат от «Европейской Грузии» (отмежевавшейся от «Национального движения» после парламентских выборов 2016 года) бывший председатель парламента Давид Бакрадзе и «независимый кандидат» Саломе Зурабишвили, поддержку которой объявила ныне правящая «Грузинская мечта». Сама правящая партия по инициативе своего лидера Бидзины Иванишвили собственного кандидата на пост президента выдвигать не стала.