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Парламент Украины принял в первом чтении закон о языке

Политика

Авторы документа заявляют, что стремятся защитить «самобытный язык титульной нации»

Киев, 4 октября 2018, 15:15 — REGNUM  Законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» принят в первом чтении Верховной радой Украины. Инициативу поддержал 261 парламентарий.

Для принятия документа в первом чтении было достаточно 226 голосов. Законопроекту предстоит пройти второе чтение.

Новый закон призван заменить так называемый «закон Кивалова-Колесниченко», который предусматривал свободное использование русского языка в ряде регионов Украины. Документ делает украинский язык обязательным для госслужащих, включая президента, главу правительства, министров и депутатов, а также работников образования, врачей, юристов.

Авторы проекта заявляют, что стремятся защитить «самобытный язык титульной нации», сохранить культуру, историю и традиции. Однако эксперты считают, что новый закон нацелен на дальнейшую дерусификацию Украины.

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