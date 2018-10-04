Диктатура и зачистка: Киев запрещает телеканалы «112 Украина» и NewsOne

Киев, , 15:14 — REGNUM Сегодня, 4 октября, парламент Украины поддержал проект постановления №9157, которым предложила Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции против телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

«За» соответствующее решение проголосовали 229 депутатов, «против» — 42. Документ предусматривает ввод ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов. Кроме того, в постановлении предлагается применить санкции к связанным с телеканалом «112 Украина» компаниям «Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», каналу «Новости 24 часа» (связан с NewsOne)

В свою очередь секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что деятельность канала «112 Украина» контролирует лидер организации «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук. Он назвал его «постоянным представителем РФ в Украине».

«Я даже не буду перечислять те бессмысленные, абсурдные и провокационные тезисы, которые звучат от спикеров и ведущих этого телеканала (NewsOne — ред.). В частности, от возражений майдана достоинства, продолжая фактом российской вооруженной агрессии, озвучиваются темники Кремля о так называемом гражданском конфликте. Это звучит почти в каждом предложении с этого телеканала», — считает Винник.

Кроме того, Депутат от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко обвинил украинские власти в попытке установить диктатуру и зачистить информационное пространство накануне выборов. По его словам, СНБО может внести телеканалы в ранее утвержденный санкционный список Украины.

«Власть внесудебным способом пытается закрыть телеканалы. Наша позиция — это явное преследование и попытка зачистить информационное пространство от неугодных СМИ, которые говорят правду. Это хотят сделать перед президентскими и парламентскими выборами. К сожалению, это решение может иметь негативные последствия для Украины. Это может привести к серьезным международным санкциям в отношении к Украине. В самом проекте постановления и процедуре принятия решения есть все признаки попытки установить в Украине диктатуру, цензуру. Это является грубым нарушением ценностей и принципов свободы слова», — сказал Павленко.

Как сообщалось, в феврале 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым утвердил решение СНБО «О Доктрине информационной безопасности Украины».

«Целью доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны», — говорится в сообщении администрации президента.

Для реализации доктрины СНБО должен осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти относительно обеспечения национальной безопасности в информационной сфере.

Напомним, в сентябре 2018 года телеканал NewsOne был передан в управление бежавшему из Украины экс-главе администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову. При этом телеканал «112 Украина» контролирует пророссийский внефракционный депутат Евгений Мураев. До этого под его контролем находился и телеканал NewsOne.