«Актёр Пашинин понял, что Украине он не нужен, а в РФ вернуться не может»

Москва, , 15:13 — REGNUM Актёр Анатолий Пашинин понимает, что его использовали, и что он теперь в ловушке, считает политолог, советник главы ДНР (2014−2018 гг.) Александр Казаков. Об этом он заявил 4 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Таких людей на самом деле много, — сказал Казаков. — Человек поехал на войну. Он выбрал сторону Украины, потому что, скорее всего, в его голове Украина была цивилизованным миром — открытая и публичная. Возможно, он решил, что у нас орда, а мы — орки. Первые интервью, которые были об этом человеке, они были обидные для нас. Мы помнили его в другой ипостаси. Но сейчас человек понимает, что это — конец. Он сам себя привёл в ловушку. Ему идти некуда. Его использовали как одноразовый предмет. Медийной истории Пашинина на Украине нет. Пашинин Украине больше не нужен и не интересен. Он понимает, там он не нужен, но и в РФ он вернуться не может. И поэтому звучат слова про самоубийство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, воюющий в Донбассе на стороне украинских националистов актёр Анатолий Пашинин заявил, что сотрудники СБУ следят за ним и прослушивают его телефон, а он провоцирует их, говоря в трубку «чудовищные вещи». Кроме того, Пашинин рассказал, будто к нему приходил агент СБУ и провоцировал на самоубийство.

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