Главнокомандующие Сухопутными войсками РФ и Индии провели переговоры

Москва, , 15:11 — REGNUM Вопросы двухстороннего военного сотрудничества России и Индии по линии Сухопутных войск обсудили сегодня, 4 октября, в ходе переговоров в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков и командующий Сухопутными войсками Республики Индии генерал Бипин Рават, сообщили в Минобороны РФ.

Также главнокомандующие двух стран обсудили проведения совместного учения «Индра-2018», а также участие индийских команд в Армейских международных играх.

Командующий Сухопутными войсками Индии находится с визитом в России с 1 октября. Во время визита Бипин Рават возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Московского Кремля. Также делегация Индии посетила Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, где ознакомилась организацией боевой подготовки курсантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в России отмечался День Сухопутных войск. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил президент РФ Вдалимир Путин. Глава государства отметил ключевую роль Сухопутных войск в обеспечении безопасности страны. 3−4 октября президент РФ будет находится с официальным визитом в Индии.

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