Меркель получила звание почетного доктора Хайфского университета

Иерусалим, , 15:20 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель получила степень почетного доктора университета Хайфы и посетила мемориал истории Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме, передает немецкий телеканал N-TV 4 октября.

В ходе своего визита в Израиль 3 октября канцлер выступила перед студентами Хайфского университета и сделала «критическое замечание» в отношении политики израильского расселения, поскольку выступает за принцип «двух государств для двух народов» в палестино-израильском конфликте.

Меркель получила звание почетного доктора студентами Хайфского университета за ее приверженность принципам равенства, свободы и прав человека. Также израильская сторона назвала ее образцом для подражания для женщин всего мира.

Утром 4 октября Меркель посетила мемориальный комплект Яд ва-Шем, где оставила запись в гостевой книге. Она написала о «беспрецедентном преступлении» и «вечной обязанности Германии помнить о нем и бороться против антисемитизма, ксенофобии и ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, израильские средства массовой информации предположили, что этот визит в Израиль станет прощальным для Меркель, поскольку дни ее власти сочтены из-за падения авторитета в Германии.

Напомним, Ангела Меркель прибыла в Израиль вместе с министрами для участия в седьмых межправительственных немецко-израильских консультациях.

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