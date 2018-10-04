Киев выслал венгерского консула – Венгрия ответила симметрично

Будапешт, , 15:18 — REGNUM Украинский консул был выслан из Венгрии в ответ на аналогичные действия Украины, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает 4 октября УНИАН.

По его словам, у украинского консула есть 72 часа на то, чтобы покинуть Венгрию.

Напомним, между Будапештом и Киевом разгорелся скандал после того, как в интернете появилось видео, на котором консул Венгрии в Закарпатской области раздавал венгерские паспорта.

Украина посчитала данные действия недопустимыми и объявила консула Венгрии персоной нон-грата. Венгрия же считает, что для страны, которая пытается вступить в ЕС, двойное гражданство не должно быть проблемой, поскольку это распространенная практика в Евросоюзе.

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