Глава МИД Франции встретится с госсекретарём США Майком Помпео

Париж, , 15:12 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отправился в Вашингтон, где пробудет до 5 октября 2018 года, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Жан-Ив Ле Дриан продолжит серию регулярных обменов мнениями с госсекретарём США Майком Помпео. Министр также встретится с Джоном Болтоном, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности.

Жан-Ив Ле Дриан обсудит со своими собеседниками основные международные вопросы, по которым стороны придерживаются общей линии.

На повестке дня иранский вопрос, ситуация в Ливии, на Ближнем Востоке, в Африке, на Корейском полуострове.

МИД Франции подтвердил приверженность Франции соблюдению Ираном всех своих обязательств. Жан-Ив Ле Дриан и Майк Помпео обсудят ядерную программу Ирана после 2025−2030 годов, а также ограничение баллистической деятельности Ирана и его роль в регионе.

«Франция выступает за соблюдение резолюций Совета Безопасности ООН, целью которой являются создание двух государств, Израиля и Палестины, живущие бок о бок в мире и безопасности в пределах признанных границ, где Иерусалим — столица двух государств», — говорится в сообщении МИД.

Стороны также обсудят меры по борьбе с терроризмом в Африке.

Напомним, Франция и США имеют тесные исторические связи. 11 ноября 2018 года президент США Дональд Трамп и глава Франции примут участие в праздновании столетия окончания Первой мировой войны.