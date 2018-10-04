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В МИД назвали шулерами антидопинговых чиновников США и Канады

Политика

Эксперты выносят удобные заключения, отметила Мария Захарова

Москва, 4 октября 2018, 15:01 — REGNUM  Вместо борьбы с допингом чиновники США и Канады ведут грязную игру и действуют, как шулеры. Об этом говорят послабления спортсменам, уличенным в применении запрещенных веществ, заявила 4 октября на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, американский боец Джон Джонсон, пойманный на допинге, вернулся на ринг не через четыре года, а уже через 15 месяцев дисквалификации. Он сотрудничал с Американским антидопинговым агентством (USADA) и сообщал о других спортсменах, нарушающих правила.

Канадец Ричард Макларен сделал заключение, что Джонсон использовал допинг непреднамеренно, и препараты не повлияли на результаты его выступлений. Захарова назвала такую деятельность «чистейшей воды шулерством».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что было негативно воспринято американским USADA. Деятельность РУСАДА будет находиться под строгим контролем.

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Допинговые скандалы
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