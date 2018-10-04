В Сербии отменили боеготовность армии, но «продолжат мониторинг» Косово

Белград, , 14:57 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ об отмене полной боевой готовности вооружённых сил, которая была объявлена в конце сентября после провокации албанских силовиков в Косово. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

«Верховный главнокомандующий Армии Сербии Александр Вучич рано утром, в соответствии со своими полномочиями, предусмотренными законом об обороне, отдал приказ министру обороны Александру Вулину и начальнику Генерального штаба генерал-подполковнику Милану Мойсиловичу об отмене состояния боевой готовности для сил немедленного и быстрого реагирования», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Армия Сербии во взаимодействии с другими структурами безопасности «продолжит мониторинг ситуации с безопасностью и готова в любой момент защитить страну и всех граждан вне зависимости от того, где они проживают».

Напомним, 28 сентября президент Сербии привёл вооружённые силы страны в состояние полной боевой готовности после того, как косовский спецназ занял позиции у аккумуляционного озера ГЭС «Газиводе» на севере Косово. Водохранилище было оцеплено силовиками в связи с визитом в неселяемый сербами муниципалитет Зубин-Поток правительственной делегации Приштины во главе с президентом Хашимом Тачи, который прокатился по озеру на катере.

2 октября в Москве состоялись переговоры Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых подробно обсуждалась ситуация в Косово. После встречи глава республики заявил журналистам, что Белград рассчитывает на ещё более сильную поддержку со стороны Москвы на международных площадках и поддержку Россией территориальной целостности Сербии.