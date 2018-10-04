В МИД РФ возмущены планами Литвы увековечить память о «лесных братьях»

Москва, , 14:41 — REGNUM Россия возмущена решением литовских властей объявить 2018 год годом памяти одного из главарей националистического формирования «Лесные братья» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, власти Литвы продолжают линию на пересмотр недавней истории и пытаются представить в качестве «героев-мучеников» участников бандформирований, у которых «руки по локоть в крови».

«В этой связи не может не вызывать возмущения решение литовских властей объявить нынешний год годом памяти Раманаускаса-Ванагаса», — заявила Захарова.

Она напомнила, что 6 октября на кладбище в Вильнюсе запланировано «торжественное перезахоронение» его останков, а могила находится недалеко от места погребения более пяти тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

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Напомним, Раманаускас-Ванагас с 1947 года руководил Дайнавским округом, в 1948 году был избран главой партизанского движения в Южной Литве. В 1997 году Раманаускасу-Ванагасу был присвоен статус бойца добровольца. Декретом президента ему в 1998 году было предоставлено звание бригадного генерала в отставке, а в 1999 году — орден Креста Витиса первой степени. В Литве его считают национальным героем и «главным партизаном» послевоенного периода.

Отметим, что после завершения Второй мировой войны «лесные братья» длительное время оказывали вооруженное сопротивление советской власти. Контингент формировался преимущественно из числа бывших легионеров Waffen SS, дезертиров, а также на базе диверсионных групп, оставленных в Латвии или десантированных в Латвию отступающими под ударами Советской армии нацистскими войсками.

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