Египет получил субсидию от ООН на борьбу с последствиями изменения климата

Каир, , 14:46 — REGNUM Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Египет подписали соглашение о поддержке адаптации к климатическим изменениям в дельте реки Нил и на побережье Средиземного моря, сообщает агентство Prensa Latina 4 октября.

На церемонии подписания присутствовал премьер-министр Египта Мостафа Мадбули в сопровождении нескольких министров и представитель ПРООН Рихард Диктус. Для реализации проекта Египет получит субсидию от Зеленого климатического фонда ООН в размере $31,5 млн.

Проект направлен на борьбу с прибрежными наводнениями в мухафазах Порт-Саид, Дамиетта, Дакалия, Кафр-эль-Шейх и Бехейра. Эти наводнения — результат повышения уровня моря. Работы планируется начать в конце 2018 года.