Четверг, 4 Октября 2018 года
15:17:29 МСК

Египет получил субсидию от ООН на борьбу с последствиями изменения климата

Политика

В прибрежной зоне происходят наводнения из-за повышения уровня моря

Каир, 4 октября 2018, 14:46 — REGNUM  Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Египет подписали соглашение о поддержке адаптации к климатическим изменениям в дельте реки Нил и на побережье Средиземного моря, сообщает агентство Prensa Latina 4 октября.

На церемонии подписания присутствовал премьер-министр Египта Мостафа Мадбули в сопровождении нескольких министров и представитель ПРООН Рихард Диктус. Для реализации проекта Египет получит субсидию от Зеленого климатического фонда ООН в размере $31,5 млн.

Проект направлен на борьбу с прибрежными наводнениями в мухафазах Порт-Саид, Дамиетта, Дакалия, Кафр-эль-Шейх и Бехейра. Эти наводнения — результат повышения уровня моря. Работы планируется начать в конце 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Египта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить