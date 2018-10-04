Курганской элите представили врио губернатора

Курган, , 14:33 — REGNUM В Зауралье встретили нового руководителя: 4 октября Алексей Кокорин сдал пост главы региона Вадиму Шумкову. Представить врио губернатора приехал полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Курганской области.

Николай Цуканов поблагодарил Алексея Кокорина за его работу и выразил убеждённость в том, что Вадим Шумков продолжит его начинания.

«Такое понятие, как преемственность должно преобладать в работе любого руководителя, потому что любые программы, на мой взгляд, получившие поддержку, как жителей, так и депутатов законодательного собрания, должны быть доведены до конца. Будут и новые планы, новые идеи. Понятно, что опыт работы в Тюменской области — это колоссальное подспорье для региона», — цитирует полпреда пресс-служба облправительства.

Вадим Шумков выразил уверенность в успешной работе на благо области совместно с ее жителями и элитой.

«Один в поле не воин». Нам всем предстоит огромная нелёгкая работа, чтобы наши дети гордились нашей Родиной и передали её своим детям в таком состоянии, чтобы нам за это не было стыдно», — заявил врио губернатора.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, временно исполнять обязанности губернатора Курганской области 2 октября назначен Вадим Шумков. Экс глава Зауралья Алексей Кокорин отказался от должности, не дождавшись года до окончания срока полномочий. Он объявил, что будет работать в совете директоров госкорпорации «Атомредметзолото» — дочерней компании Росатома.

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