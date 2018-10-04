Беглову предстоит поработать над образом, если он хочет победить на выборах

Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александру Беглову предстоит серьезная работа над образом, если он рассчитывает победить в конкурентных губернаторских выборах 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Ярослав Игнатовский.

«Сейчас он должен сохранить статус-кво, попробовать консолидировать экономическую элиту, подготовиться к выборам губернатора. Мое мнение, что Александр Дмитриевич скорее временная фигура, чем постоянная. В этом качестве он достаточно успешный аппаратчик. После того, как он покинул Петербург, он всегда работал на непубличных должностях», — заметил Игнатовский.

Александр Беглов уже занимал пост врио губернатора Петербурга перед избранием на эту должность Валентины Матвиенко в 2003 году. Тем не менее, на взгляд Игнатовского, у Беглова есть свои политические амбиции занять, наконец, губернаторское кресло без приставки «врио».

"Предполагаю, что желание есть, но многое будет зависеть от того, как его команда сформирует его образ в глазах петербуржцев. Демократические выборы резко и неожиданно вернулись в нашу жизнь, и ситуация 2014 года, когда избирался Полтавченко, выборы засушили и никого туда не пустили, не должна повториться. В этой ситуации Беглову надо большую работу проводить, чтобы он пошел на выборы. Если не будет понимания, что он стопроцентно побеждает, то мы увидим нового кандидата, вполне возможно, начиная с ранней весны», — говорит Игнатовский.

По его мнению, в выборах попытаются участвовать коммунисты, которые могут рассчитывать на второй тур, «яблочник» Борис Вишневский также уже заявил о своем желании стать губернатором, о таких же намерениях объявила и Ксения Собчак.

«Наверное, она имеет шанс поучаствовать в кампании и набрать несколько больше, чем 1,9%», — заметил Игнатовский.

Президент Владимир Путин 3 октября предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в должности главы совета директоров. Полтавченко согласился. Временно исполняющим обязанности градоначальника Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

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