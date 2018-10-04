Политолог: До выборов законного главы Хакасии нужен «кризисный управляющий»

Москва, , 14:27 — REGNUM Михаил Развожаев не может никаким образом принять участие в выборах в Хакасии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев.

«У нас есть закон — участниками выборного процесса могут быть только те участники выборного процесса, которые присутствовали в нем изначально. Выборы были объявлены, были зарегистрированы кандидаты, они прошли муниципальный фильтр. Михаил Развожаев участия в выборах не принимал, и не может быть участником этого процесса», — подчеркнул Олег Матвейчев.

По мнению эксперта, Михаил Развожаев может сейчас присутствовать в Хакасии только в качестве «кризисного менеджера».

«У региона, у целого субъекта Российской Федерации, где живут сотни тысяч людей, в данный момент нет власти. А это Хакасия, это Сибирь. У них отопительный сезон, там уже снег лежит. Идет бюджетный процесс, надо подписывать бумаги. Поэтому пока законный глава не будет избран, региону нужен «кризисный управляющий». Именно им и является Михаил Развожаев», — завершил свой комментарий Олег Матвейчев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия 3 октября. Он является выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Напомним, программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина с целью подготовки управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями и реализуется как часть новой системы кадровых лифтов.

Второй поток программы развития кадрового резерва РАНХиГС окончили три ранее избранные в текущем году губернаторы. Это губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатора Амурской области Василий Орлов.

Также выпускниками второго потока программы развития кадрового резерва РАНХиГС являются министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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