Премьер-министр Малайзии: АСЕАН должен сыграть свою роль в помощи Индонезии

Путраджая, Малайзия, , 14:31 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что комитет Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по борьбе со стихийными бедствиями играет важную роль в координации и расширении помощи Индонезии, которая пострадала от землетрясения, сообщает Sindonews.

«Это огромная трагедия, как соседи, мы не хотим сидеть и наблюдать со стороны, но попытка оказать помощь без правильной координации и стратегического планирования приведет к хаосу. Ясно, что в таких обстоятельствах специальный комитет АСЕАН должен играть большую роль», — заявил Махатхир Мохамад.

«Вместе я считаю, мы можем помочь нашим соседям облегчить это бремя», — отметил вице-президент на открытии 33-й встречи комитета и 6-го совещания министров АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями.

Мохатхир Мохаммад подчеркнул, что почти половина природных катастроф приходится на Азию. По его словам, за период с 2000 по 2017 год на Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 45% глобальных бедствий, 60% смертей от природных катастроф.

«Твердая приверженность АСЕАН борьбе со стихийными бедствиями должна быть отражена в совместном реагировании на чрезвычайные ситуации», — отметил премьер-министр.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 1424 человек, около 200 тыс. человек нуждаются в чрезвычайной гуманитарной помощи.