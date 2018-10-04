Лондон не может позволить себе отказаться от инвестиций России – Sky News

Лондон, , 14:24 — REGNUM Несмотря на имеющиеся у Великобритании возможности пресечь российские инвестиции на своей территории, позволить себе этого Лондон не может, заявил 4 октября эксперт по российским спецслужбам Брюс Джонс, сообщает британский телеканал Sky News.

С таким заявлением он выступил на фоне проходящей в Нидерландах пресс-конференции, на которой местные власти, а также представители Великобритании обвинили Москву в организации кибератак, в том числе на ОЗХО.

«Остановить российские инвестиции в Соединенное Королевство можно было, конфисковать принадлежащую гражданам России собственность и прочее», — отметил эксперт.

«Тем не менее мы не можем себе этого позволить. Лондонский Сити и банки в слишком большой степени зависят от них, они слишком уязвимы и слишком заинтересованы в них, чтобы мы могли сделать что-либо значительное и оперативно», — добавил он.

Джонс также указал на то, что если Германия зависит от России из-за ее поставок в ФРГ энергоносителей, то Великобритания — от финансовых инвестиций.