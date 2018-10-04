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Глава минобороны Великобритании: Россия не великая держава, а стран-изгой

Политика

Ее необходимо изолировать

Амстердам, 4 октября 2018, 14:06 — REGNUM  Глава министерства обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон назвал 4 октября Россию страной-изгоем, изолированной государствами НАТО из-за ее подрывной деятельности, сообщает британский телеканал Sky News.

С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Гааге, на которой нидерландские власти опубликовали материалы, якобы доказывающие причастности сотрудников российских спецслужб к кибероперациям против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Уильямсон отметил, что Москва «наносит удары по учреждениям, которые не имеют какой-либо военной ценности».

«Мы стали свидетелями того, как Россия демонстрирует готовность использовать такие виды вооружения, как кибероружие, против этих организаций», — отметил глава оборонного ведомства Великобритании, подчеркнув, что Лондон совместно с другими членами НАТО поддерживает своих союзников против подобной деятельности Москвы.

Уильямсон обратил внимание на то, что Великобритания вместе с другими государствами НАТО изолирует Россию, показывая, что подобные действия могут совершать лишь безрассудные государства.

«Это действие не великой державы, а действия государства-изгоя, и мы будем совместно с союзниками изолировать их, давая понять, что вести себя подобным образом они не могут», — добавил он.

Напомним, британские власти обвиняют российское ГРУ в том, что его сотрудники не только совершили покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, но и пошли на попытку взломать внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства.

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