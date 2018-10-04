В Армении объявят амнистию

Ереван, , 14:04 — REGNUM В повестку заседания правительства Армении сегодня, 4 октября, был включен проект решения об объявлении амнистии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, вопрос будет обсужден в закрытом режиме.

«Мы обсудим этот законопроект в закрытом режиме, поскольку, по регламенту НС, в парламенте он будет обсуждаться в закрытом режиме, и было бы нелогично обсуждать его открыто в правительстве», — пояснил премьер.

Требования об объявлении амнистии звучат в Армении после прихода к власти Никола Пашиняна в мае 2018 года.

2 июля родственники заключенных провели акцию протеста около здания правительства Армении, требуя объявить амнистию.

«Жизнь заключенных очень тяжела. Они выходят из тюрьмы истощенными, измученными, больными», — заявила одна из участниц акции протеста.

Последняя амнистия в Армении была объявлена в 2013 году по случаю 22-й годовщины независимости. Амнистию ожидали в 2015 году по случаю 100-летия Геноцида армян, в преддверии 25-летия независимости в 2016 году, 100-летия первой Республики в 2018 году.

После прихода к власти в Армении премьер-министра Никола Пашиняна звучат мнения, что Пашинян, объявив амнистию, сможет восстановить справедливость, принимая во внимание то обстоятельство, что при прежних властях судебная система не отличалась объективностью.