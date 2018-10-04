Литва «зажгла» Европарламент: «Лукашенко – политический монстр»

Вильнюс, , 14:02 — REGNUM Депутаты Европарламента сегодня, 4 октября, приняли резолюцию о ситуации в Белоруссии, которая касается сразу нескольких тем — от соблюдения прав человека и свободы слова, до строительства Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Резолюцию предвещали пламенные речи депутатов от Литвы. Так, европарламентарий-либерал Пятрас Ауштрявичюс, который намерен от либералов баллотироваться в президенты Литвы в 2019 году, назвал президента Белоруссии «монстром».

"Политический монстр Александр Лукашенко создаёт себе атомного монстра — Белорусскую АЭС. Будет затоптано основное право жителей Белоруссии и всей Европы — право на безопасность», — заявил политик, призывая органы ЕС «перестать быть наивными», «игнорировать то, что Минск не старается даже имитировать перемены», «разорвать переговоры о партнёрстве и принять серьёзные действия».

Европарламентарий от правящих в Литве крестьян-зелёных Бронюс Ропе и вовсе заявил, что Белорусская АЭС — «хуже Чернобыля».

«Белоруссия недавно взялась за атомную авантюру, последствия которой могут быть гораздо опаснее аварии в Чернобыле», — сказал Ропе.

Впрочем, в итоге в самой резолюции подобной риторики не оказалось. В 14 пункте (всего их 15) лишь коротко говорится о необходимости учитывать рекомендации специальной миссии Еврокомиссии ENSREG после оценки стресс-тестов на Белорусской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миссия Еврокомиссии ENSREG как раз в целом положительно оценила результаты стресс-тестов на БелАЭС, что в Литве некоторые обозреватели назвали полным поражением страны в борьбе с БелАЭС, однако СМИ Литвы попытались нивелировать эти выводы, сосредоточившись на рекомендациях миссии, которые также были, однако это нормальная практика при проведении абсолютно всех стресс-тестов без исключения. В Литве же сам факт рекомендаций попытались представить как доказательство «небезопасности БелАЭС».

Напомним, в Литве БелАЭС официально названа «угрозой национальной безопасности», а Литва законодательно запретила попадание электроэнергии с БелАЭС на свой рынок.