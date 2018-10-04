МИД РФ: работа по конституционному комитету Сирии идёт сложно

Москва, , 13:59 — REGNUM Формирование сирийского конституционного комитета продвигается тяжело, Москва старается направить работу в конструктивное русло. Об этом заявила 4 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что не все участники процесса конструктивно настроены. Однако Россия, со своей стороны, старается изменить ситуацию таким образом, чтобы работа все-таки шла в конструктивном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании конституционного комитета в январе 2018 года договорились участники Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура в августе заявлял, что намерен сформировать комитет к концу сентября 2018 года.

В комитет должны войти делегаты от правительства, оппозиции и группы независимых политиков. Им предстоит выработать рекомендации по изменению конституции Сирии, после чего в стране пройдут всеобщие выборы под эгидой ООН.

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