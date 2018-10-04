Четверг, 4 Октября 2018 года
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О процветании нацизма в Киеве и самоуничтожении санкций США: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00

О процветании нацизма в Киеве и самоуничтожении санкций США: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 4 октября 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00.

Слушайте этот выпуск regnum.podster.fm/714.

Читайте ранее в этом сюжете: Интересы КНР – беспокойство ЕС, интересы РФ – кошмар США: Радио REGNUM

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