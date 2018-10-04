О процветании нацизма в Киеве и самоуничтожении санкций США: Радио REGNUM

Москва, 4 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- Украину сравнили с Третьим рейхом после Второй мировой войны;
- Россия — Япония: стороны настроены на укрепление диалога;
- Когда американским санкциям придёт конец;
- В авиакатастрофе погиб заместитель генпрокурора России;
- В Липецке представлен врио главы региона.
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