В конкурсе на пост главы Ижевска хотят участвовать более 20 человек

Ижевск, , 13:46 — REGNUM Заявки на участие в конкурсном отборе на пост главы Ижевска подал 21 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. Прием заявок от претендентов завершился 3 октября.

В завершающий день приема заявлений в перечень претендентов добавились: глава администрации МО «Дулесовское» Андрей Беляев, глава ООО «Контора» Рамиль Ямилов, финансовый директор ООО «Дэнс» Искандер Битин, замдиректора ООО «Управляющая компания «Строительно-монтажное предприятие — 184» Роман Альчиков (Агрыз, Татария), замглавы администрации Сарапула Виктор Шестаков, директор ООО «Ревизор» Анастасия Поздеева, замдиректора Ижевского филиала РАНХиГС Максим Тенсин, директор ООО «Р-СтройСервис» Рустам Зайнуллин, директор по развитию инновационных технологий ООО «Региональный промышленный союз» Елена Христенко, директор ижевской школы №31 Владимир Ульянов и безработный из Ижевска Денис Савин.

Конкурсный отбор будет проводить комиссия, в состав которой входят шестеро представителей главы Удмуртии и шестеро — гордумы Ижевска. Он состоится 15 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущий глава Ижевска Юрий Тюрин 3 мая покинул пост по собственному желанию, обязанности градоначальника в настоящее время исполняет его заместитель Сергей Задорожный.

Конкурсный отбор кандидатов на пост главы Ижевска назначался дважды — на 8 июня, а затем на 10 августа.

В июне отбор не состоялся из-за отсутствия кворума. В августе конкурс удалось завершить, депутатам гордумы 20 августа предложили проголосовать за одну из кандидатур — Константина Сунцова, который участвует и в текущем конкурсе, или директора гуманитарного лицея Михаила Черемных. Однако никто из кандидатов не набрал необходимого числа голосов депутатов.

Ранее заявки на участие в конкурсе подали замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города Константин Сунцов, замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников, генеральный директор ООО Проектная мастерская «Палаццо» Антон Перепелица, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита «Ижевской государственной сельскохозяйственной академии» Григорий Концевой, генеральный директор «Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» Денис Абрамов (Самара), начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Федеральной службы по труду и занятости Олег Украинский (Москва), глава Глазова Олег Бекмеметьев и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», председатель совета регионального отделения общественной комиссии по борьбе с коррупцией Валерий Швецов, адвокат специализированной коллегии адвокатов Удмуртии Алексей Ялунин и исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Агентство по развитию спорта и туризма» Вячеслав Ипатов.

Глава Ижевска будет избран на срок полномочий гордумы города — до сентября 2020 года.

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