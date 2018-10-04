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Финский и латвийский банки подозревают в отмывании денег из РФ

Политика

Через отделение Nordea в Дании якобы прошли 34 млн евро, через латвийский DNB — 533 тыс. долларов

Хельсинки, 4 октября 2018, 13:44 — REGNUM  Банковский концерн Nordea, головной офис которого находится в Финляндии, и латвийский банк DNB заподозрили в причастности к легализации выведенных из России средств. Об этом сообщают скандинавские и прибалтийские издания.

Предположительно, 322 млн норвежских крон, что немногим более 34 млн евро, прошли через отделение Nordea в Дании в 2010—2013 годах, сообщает датская газета Copenhagen Post. Российский клиент открыл счет в районе Вестербро в Копенгагене, чтобы вывести деньги за пределы своей страны.

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Это дело, отмечает газета, расследуется уже четыре года. В нем также фигурирует находящаяся в Белизе компания.

Прибалтийское агентство BNS указывает и на другой банк — латвийский DNB. Через счета этой организации в Литве и Эстонии, предположительно, в 2007—2010 годах прошли российские средства в размере $533 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре финские правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастноси к отмыванию денег. Один из них является гражданином России.

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