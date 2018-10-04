Вице-президент Индонезии встретился с главой афганского правительства

Джакарта, , 13:57 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла встретился с главой исполнительной власти Афганистана Абдулой Абдулой в Джакарте 4 октября, сообщает Antaranews.

«Сегодня во время двусторонней встречи мы обсудили отношения в области экономики, промышленности и развития, но, конечно, Индонезия может поддержать усилия Афганистана по установлению мира», — заявил вице-президент Юусуф Калла.

Глава исполнительной власти Абдулла Абдулла прибыл в Индонезию для подтверждения и возобновления соглашения о сотрудничестве.

Абдулла Абдулла выразил свою признательность поддержке правительства Индонезии. По его словам, многие потенциальные пути сотрудничества могут быть доработаны двумя странами.

«Спасибо, что пригласили меня и делегатов, и, как уже обсуждалось с президентом Джоко Видодо, наши страны обладают большим потенциалом для развития сотрудничества», — отметил Абдулла Абдулла.

Вице-президент Афганистана также выразил благодарность Индонезии за поддержку мирного процесса в Афганистане, в частности путем конференции уламов.

Адулла Абдулла также выразил соболезнования и сочувствие в связи со стихийным бедствием, землетрясением, поразившим Центральный Сулавеси. «Я выражаю соболезнования и сочувствие многим жертвам цунами и землетрясения. Ваше правительство справится с катастрофой, и мы надеемся, что все будет хорошо», — заявил вице-президент Афганистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава исполнительной власти афганского правительстваАбдулла Абдулла и президент Индонезии Джоко Видодо обсудили двусторонние отношения и текущие вопросы.

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