Беглов почти на 100% будет в бюллетене губернаторских выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM Бывший полпред президента в СЗФО, ныне врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пришел не «стеречь» кресло в Смольном до следующей осени, когда запланированы выборы, а участвовать в кампании лично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 4 октября политолог Дмитрий Солонников.

По мнению политолога, Беглов сам видит развитие своей карьеры именно так, и, судя по всему, это желание совпадает с политикой федерального центра.

«Плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Но мы говорим не о солдате, а о сформировавшемся политике федерального уровня. У него, конечно, есть свои амбиции и представления о своей карьере, о развитии региона», — сказал Солонников.

Около года назад, когда Александра Беглова назначили полномочным представителем президента в СЗФО, было полное впечатление, что это не просто почетный выход на пенсию, а лишь ступенька к следующим шагам, замечает политолог. На его взгляд, есть причины предположить, что Александр Беглов вернулся в Петербург «всерьез и надолго».

«Никогда в истории России не было такого, чтобы врио, назначенный Путиным в субъект федерации, не пошел на выборы, независимо от того, было ли это осеннее или весеннее назначение. Ни разу не вышло, чтобы его фамилия не появилась в бюллетене. Предположение, что Петербург будет экспериментальной площадкой, на которой отработают новые технологии, мне кажется сомнительным. На кошечках лучше экспериментировать где-то далеко, а не на второй столице. Исходя из реалий сегодняшнего дня, на 90 с лишним процентов можно предполагать, что Беглов должен участвовать в выборах», — заключил Солонников.

Впрочем, признал он, через год ситуация на международной арене и в экономике России может кардинально поменяться, кроме того, никто не застрахован и от трагического форс-мажора по примеру пожара в Кемерово — подобные события могут повлиять на окончательное решение Беглова выдвигаться, если у Кремля не будет стопроцентной уверенности в его победе.

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Президент Владимир Путин 3 октября предложил Георгию Полтавченко уйти в отставку с поста губернатора Петербурга и возглавить Объединенную судостроительную корпорацию в должности главы совета директоров. Полтавченко согласился. Временно исполняющим обязанности градоначальника Северной столицы стал полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Ему предложено самому определиться с участием в будущих выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

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