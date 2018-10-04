Минобороны РФ показало используемые боевиками в Сирии взрывные устройства

Красногорск, , 13:39 — REGNUM Министерство обороны РФ показало военным инженерам из 15 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) образцы самодельных взрывных устройств, которые использовали террористы в Сирии, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Сегодня, 4 октября, в Международном противоминном центре в Нахабино Московской области российские военные показали современные средства поиска и защиты сапера, стоящие на снабжении инженерных войск.

Также были показаны самодельные взрывные устройства и их носители, собранные российскими саперами на территории ряда городов в Сирии во время выполнения задач по очистке местности от взрывоопасных предметов.

Так, был показан так называемый «шахид-мобиль» — внедорожник «Гранд Чероки» с наваренной противопульной броней для защиты смертника при его въезде в зону выполнения подрыва, а также беспилотный летательный аппарат, дооборудованный устройством сброса боеприпасов.

Напомним, ранее личный состав отряда разминирования, выполнявший задачи по очистке ряда городов Сирии от взрывоопасных предметов, наградили российскими государственными наградами.

Всего за все время гуманитарных операций в Сирии саперы разминировали на территории Алеппо, Пальмиры и Дейр-эз-Зоры более 6,5 тыс. га территории, 1,5 тыс. км дорог, свыше 17 тыс. зданий и сооружений, а также уничтожили более 105 тыс. взрывоопасных предметов.

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