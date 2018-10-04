МИД РФ о безвизовом режиме с Латинской Америкой: «Работаем по Карибам»

Москва, , 13:36 — REGNUM Зона безвизовых поездок граждан Российской Федерации в страны Латинской Америки расширяется. Об этом заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на дискуссионной площадке клуба «Валдай».

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН провел много контактов с представителями стран Латинской Америки.

Дипломат напомнил, что российская сторона подписала ряд «двусторонних соглашений» с латиноамериканцами, в том числе по безвизовому режиму.

«У нас вся Южная Америка безвизовая, почти вся Центральная, — сказал Щетинин. — Сейчас работаем по Карибам».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 февраля 2018 г. директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что почти все страны Латинской Америки станут безвизовыми для жителей России уже в 2018 году.

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