Актёр Пашинин понял, что Украина уничтожает саму себя – Михаил Делягин

Москва, , 13:50 — REGNUM Столкнувшись с тем, что происходит на Украине, актёр Анатолий Пашинин утратил душевное равновесие, полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя конфликт воюющего на стороне украинских националистов актёра Анатолия Пашинина (прежде снявшегося в ряде российских фильмов) со Службой безопасности Украины.

«Во-первых, это актёр, и мы не знаем, что происходит на самом деле — поехал он туда [на Юго-Восток Украины] воевать или работать актёром в рекламных роликах, — сказал Делягин. — Мы не знаем — это перерождение человека или это просто бизнес. Во-вторых, даже если он поехал туда совершенно искренне, очарованный идеей ненависти к России (а не любви к Украине), то он всё равно был человеком с гибкой и подвижной психикой. И столкнувшись [с тем, что происходит на Украине], он вполне мог просто утратить душевное равновесие».

По мнению Делягина, актёр Пашинин попал в страну, которая хочет «уничтожить себя сама».

«Мы в истории видели не раз, как начинаются чистки в закрытых сообществах, — добавил Делягин. — Они [украинские националисты] будут вычищать из себя русских, пока не истребят себя всех. Потому что то, от чего они хотят себя очистить, является их частью. Для них эта чистка — самоубийство. И актёр это ощутил».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Анатолий Пашинин заявил, что сотрудники СБУ следят за ним и прослушивают его телефон, а он провоцирует их, говоря в трубку «чудовищные вещи». Он также утверждает, что агент СБУ приходил к нему и провоцировал на самоубийство. В свою очередь, пресс-служба СБУ назвала эти обвинения «странными».

Отметим также, что актёр Анатолий Пашинин вступил в один из добровольческих батальонов в Донбассе в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В СБУ прокомментировали угрозы Пашинина

Читайте развитие сюжета: Актёр Пашинин решил вывести СБУ на чистую воду угрозами о самоубийстве