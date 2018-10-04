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Власти Нидерландов: в стране сорвана кибероперация российского ГРУ

Политика

У Амстердама имеются материалы, обличающие российские спецслужбы

Амстердам, 4 октября 2018, 13:34 — REGNUM  Власти Нидерландов заявили 4 октября о срыве кибероперации российских спецслужб против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает британский телеканал Sky News.

С таким заявлением официальные власти страны выступили на пресс-конференции, где были продемонстрированы паспорта четырех человек — трех экспертов по вопросам киберопераций и их куратора, — которые прибыли в аэропорт «Схипхол» из Москвы 10 апреля.

По утверждению нидерландской стороны, они направились в штаб-квартиру ОЗХО с целью получения разведданных. На представленных снимках также можно увидеть, что их автомобиль был оснащен антенной wi-fi, а в его багажнике находилось оборудование, необходимое для взлома сети организации.

При выезде из отеля, в котором они проживали, они забрали с собой мусор, чтобы не оставлять свой генетический материал. Они также сломали свои мобильные телефоны.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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