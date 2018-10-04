Украина объявила консула Венгрии персоной нон-грата

Киев, , 13:32 — REGNUM Украина объявила консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области персоной нон-грата. В министерстве иностранных дел послу Венгрии на Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что консул должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба МИД Украины.

По данным украинского МИД, такие меры приняты в соответствии со статьей 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица.

«Консула Венгрии в городе Берегово объявлено персоной нон-грата. Об этом было сообщено сегодня послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню. Ему была вручена нота с информацией о том, что, согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов», — говорится в сообщении.

Киев призвал Будапешт воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине.

«Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства. Рассматриваем граждан Украины венгерского происхождения как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами и призываем к этому же наших венгерских партнеров», — отмечается в заявлении.

Кроме того, на брифинге глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет использовать опыт Словакии в борьбе с гуманитарной политикой Венгрии на Закарпатье.

«Наша позиция очень вежливая, но жесткая и последовательная. Это важный момент на будущее. У наших словацких партнеров есть большой опыт судебных процессов относительно гражданства и обращений в Европейский суд по правам человека, которые делались… Копирование, это не то, что мы будем делать, но у нас есть своя стратегия. Диалог в этом вопросе для нас очень важен», — сказал Климкин, комментируя итоги сегодняшних переговоров с главой МИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Напомним, 19 сентября 2018 года украинские СМИ опубликовали видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегово. При этом их просят, чтобы они скрывали факт получения венгерского гражданства от властей Украины. 26 сентября Павел Климкин сообщил, что предложил главе венгерского МИД Петеру Сийярто отозвать консула в Берегово, а если этого не произойдет, то Украина намерена его выслать.

Как сообщалось, 3 октября глава венгерского МИД Сийярто заявил, что если Украина выдворит венгерского консула из Берегово, Венгрия в срочном порядке вышлет из страны украинского консула. По словам Сийярто, консул Венгрии в Берегово не нарушал ни венгерские, ни украинские, ни международные законы, поэтому у Будапешта нет причин отзывать консула.

«Если МИД Украины или кто-то в Киеве примет решение, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу», — сказал Сийярто.

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