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В Киргизии создадут способ лишения неприкосновенности экс-президентов

Политика

Процедуру лишения бывших глав государства неприкосновенности должен создать парламент

Бишкек, 4 октября 2018, 13:28 — REGNUM  Конституционная палата Киргизии признала закон о неприкосновенности экс-президента страны противоречащим законодательству республики. Теперь парламент должен ввести процедуру лишения бывших глав государства неприкосновенности. Об этом заявил правозащитник Нурбек Токтакунов, пишет «Kaktus.media».

По его словам, ранее правозащитник обращался в госорганы с просьбой рассмотреть вопрос о разработке такого законопроекта.

«Это нужно, чтобы действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков, зная об отсутствии неприкосновенности, занялся судебной и правоохранительной реформами», разъяснил Токтакунов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутат Исхак Масалиев предложил парламенту Киргизии включить бывшего президента Алмазбека Атамбаева в список чиновников, подозреваемых в лоббировании интересов китайской компании «ТВЕА», занимавшейся модернизацией Бишкекской ТЭЦ, и лишить экс-главу государства неприкосновенности.

В итоге в середине мая 2018 года парламентарии большинством голосов поддержали предложение Масалиева о разработке закона, позволяющего лишать неприкосновенности бывших президентов Киргизии.

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Политическая жизнь Киргизии
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