В МИД РФ прокомментировали заявления генсека НАТО по Македонии

Москва, , 13:28 — REGNUM Обещания генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга принять в военный блок Македонию не согласуются с принципами невмешательства во внутренние дела других государств. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, заявления Столтенберга преждевременны, поскольку сначала решение должны принять парламенты Македонии и Греции.

«Если мы говорим о невмешательстве во внутренние дела и уважении права, в том числе международного, тогда нельзя за парламенты государств, тем более руководителю военного блока, говорить о тех решениях, которые будут приняты», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что утверждение соглашения с Грецией о смене названия страны станет для Македонии залогом того, что уже в следующем году она сможет стать членом Североатлантического альянса.

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