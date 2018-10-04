Особый статус Донбасса — легализация концепции гражданской войны — депутат

Киев, , 13:26 — REGNUM Вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид призвала депутатовне продлевать действиезакона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (или закон об «особом статусе» Донбасса). Соответствующее заявление Сыроид сделала 4 октября в кулуарах Рады во время общения с прессой.

Она назвала закон «об особом статусе» предательством, стыдом и шизофренией.

«Продление особого статуса — нонсенс и большая опасность. Мы приняли так называемый закон о реинтеграции, где мы признали, что территории на востоке оккупированы Россией. Как сегодня можно говорить об особенностях местного самоуправления на этих территориях? Это шизофрения. Они оккупированы или они самоуправляемые? Но проблема намного глубже. Дело в том, что этот закон базируется на политической составляющей минских соглашений», — добавила Сыроид.

По её словам, закон «об особом статусе» «легализирует кремлевскую концепцию гражданской войны на Украине».

«Кстати, закон был принят еще до принятия минских соглашений. Этот закон — предательство на опережение. Предательство произошло 12 февраля 2015 года, а закон принят 16 сентября 2014 года, за полгода до того. Это легализация концепции гражданской войны в Украине. Идея всего этого — просто развалить Украину изнутри. Действие этого закона на протяжении последних четырех лет только ослабляет позицию Украины в мире, потому что люди забывают, что это Россия напала на Украину», — сказала Сыроид.

Вице-спикер также считает, что продление закона «амнистирует всех тех, кто убивал украинских солдат на Донбассе».

«Закон «об особом статусе» Донбасса, который был принят в 2014 году, фактически амнистирует всех, кто воевал против нас, убийц наших солдат. Внедряется российский сценарий развала Украины изнутри. Мы не можем амнистировать убийц, мы не можем амнистировать предателей, это развалит наше государство. Мы не можем капитулировать перед Россией. Сегодня говорят, что нет альтернативы минским соглашениям, а кто искал ту альтернативу? За четыре года украинская власть предложила альтернативу? Президент руководит внешней политикой и обороной. Это его обязанность предложить альтернативу минским соглашениям», — напомнила Сыроид.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект №9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Законопроект определен президентом как неотложный. Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на три года.

6 октября 2017 года Рада продлила на год срок действия закона ещё на год. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления). В частности, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.