В Крыму ответили на слова о готовности Украины к бою в Керченском проливе

Симферополь, , 13:12 — REGNUM К словам украинского капитана первого ранга Дмитрия Коваленко о том, что корабли ВМС Украины были готовы к боевому столкновению с российскими пограничниками, нельзя относиться серьезно. Об этом 4 октября заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по вопросам госстроительства и местного самоуправления Сергей Шувайников.

По его словам, если бы корабли «Донбас» и «Корец», о которых упоминал капитан, оказались в условиях боевых действий, то вряд ли они смогли оказать какой-либо отпор. Данные высказывания свидетельствую только о слабой подготовке украинских военных, считает чиновник.

«Их заявление о готовности пожарными шлангами смывать российских пограничников, кроме смеха другой реакции не вызывает», — цитирует «Российская газета» Шувайникова.

Напомним, ранее Коваленко заявил, что корабли ВМС Украины «Донбас» и «Корец», которые осуществили переход через Керченский пролив, были готовы к боевому столкновению с российскими пограничниками, а «боевые группы и пулеметы на суднах были заряжены».

Однако украинские моряки были вынуждены предпринять меры предосторожности, поскольку обстановка была «нервной». Экипаж катеров, отметил он, также привел в готовность пожарные рукава, чтобы в случае необходимости направлять их на пограничников.

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