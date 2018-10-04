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Бывший президент Франции предложил упразднить должность премьер-министра

Политика

При этом парламент страны должен получить те же полномочия, что и американский конгресс

Париж, 4 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил 4 октября о необходимости упразднить должность премьер-министра страны, чтобы у исполнительной ветви власти был лишь один лидер, сообщает французское издание Le Figaro.

В свою очередь, парламент страны, уверен бывший глава Елисейского дворца, необходимо наделить теми же полномочиями, которыми располагает американский конгресс.

«Я считаю, что нужно, как говорил Жорж Помпиду, разрубить Гордиев узел», — подчеркнул Олланд, имея в виду бывшего премьер-министра республики.

Напомним, на момент ухода со своего поста Франсуа Олланд считался одним из наименее популярных президентов Французской республики. Упрочить свои позиции ему не помогли даже шаги по увеличению заработной платы полиции и госслужащим.

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Политическая жизнь Франции
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