«США теряют над собой контроль» – «Изборский клуб» о словах Джона Болтона

Москва, , 13:09 — REGNUM США в очередной раз доказали, что право — это ничто, если нет силы, способной принудить к соблюдению этого права. Об этом 4 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт «Изборского клуба» Сергей Черняховский. Так он прокомментировал слова советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который, рассуждая о решении Международного уголовного суда ООН снять часть санкций с Ирана, заявил том, что данная инстанция не имеет юрисдикции в отношении санкций, вводимых Америкой.

«Здесь нет ничего принципиально нового, — сказал Черняховский. — США изначально декларировали, что международная юрисдикция не распространяется на их проблемы и их интересы. В этом есть своя достаточно чёткая логика. Жалко, что Россия ею не руководствуется. Кроме того, право — это ничто, если нет силы, способной принудить к соблюдению права. Это ещё Владимир Ильич [Ленин] сказал».

Рассуждая на эту тему, Черняховский провёл параллели с событиями, которые произошли в РФ в октябре 1993 года.

«25 лет назад это было полностью продемонстрировано, — сказал Черняховский. — По Конституции было чётко одно, а человек, отстранённый от исполнения своих полномочий, в лице гражданина [Бориса] Ельцина организовал государственный переворот. Но поскольку он силу предъявил, пока его оппоненты рассказывали какие-то сказки про законы, он своё беззаконие превратил в закон. Здесь то же самое. Принципиальной разницы нет. Субъект (США — прим. ИА REGNUM ) чувствует за собой силу, хотя и начинает терять над собой контроль. Но Болтон всегда стоял на подобных позициях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что решение Международного суда ООН об отмене ряда американских санкций против Ирана — это поражение иранских властей.

«Сегодняшнее решение Международного суда ООН — это поражение Ирана. Оно правильно отвергло почти все запросы Ирана, но мы разочарованы, что суд не смог понять, что он не имеет юрисдикции в вопросах, касающихся санкций, которые США вводят для обеспечения собственной национальной безопасности», — заявил Болтон.

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