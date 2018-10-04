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Медведев выделил 730 млн рублей на решение проблем ипотечников

Политика

С начала действия программы помощи ипотечным заемщикам госпомощь получили десятки тысяч семей

Москва, 4 октября 2018, 12:58 — REGNUM  Постановление о выделении дополнительно более 730 млн рублей для помощи ипотечникам подписано в Российской Федерации. Такое решение принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Минстрою РФ направляются дополнительные бюджетные средства в размере 731,618 млн рублей для взноса в уставный капитал АО «ДОМ.РФ», — говорится в сообщении, обнародованном на сайте правительства.

Отмечается, что финансовые средства будут направлены на реализацию программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным кредитам, оказавшихся в сложной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала действия программы помощи ипотечным заемщикам госпомощь получили десятки тысяч семей.

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Ипотечное кредитование
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