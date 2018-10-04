Незыблемость Арцаха — залог будущего нации

Ашот Бегларян, , 13:05 — REGNUM

Вопрос возвращения карабахской стороны за стол переговоров получил новое звучание в связи со сменой власти в Армении и заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах), как суверенное государство и основная сторона конфликта, сама должна представлять себя на переговорах по урегулированию конфликта. Данная совершенно логичная и справедливая позиция, естественно, подразумевает сильную сторону переговоров, выступающую с единых, твердых и четких позиций.

Напомним, что в декабре 2015 года в Республике Армения был проведен конституционный референдум. В Арцахе, как и в Армении, первоначально склонялись к переходу на парламентскую форму правления. Однако после широкомасштабной военной агрессии Азербайджане в апреле 2016 года мнения большинства политиков, экспертов и общественности в целом изменились в пользу сильной президентской власти в Арцахе, с учетом регулярной эскалации конфликта с Азербайджаном, навязанной последним перманентной гибридной войны, периодически переходящей в горячую фазу.

Сторонники сильной президентской власти (вместо действовавшей ранее полупрезидентской системы) обосновали свою позицию, в частности, тем, что вызовы, стоящие перед Нагорно-Карабахской Республикой, требуют сильной и единой исполнительной власти, которая будет в состоянии как в мирных, так и в военных условиях мобилизовать все ресурсы страны и оперативным образом реагировать на требования сложившейся ситуации.

Согласно принятой в феврале 2017 года новой конституции, в Арцахе была установлена сильная централизованная президентская форма правления. Президент является главой государства и руководителем исполнительной власти. Он несет не только правовую, но и политическую ответственность перед парламентом. Верховный главнокомандующий должен консолидировать общество, государство, народ, вооруженные силы в сложный и критический момент. Понимая, что для современного Арцаха приоритетны вопросы обеспечения безопасности, защищенности страны и народа, новые власти Армении постарались, чтобы поднявшаяся там митинговая волна не захлестнула и воюющий Арцах. Тем не менее определенные внутренние волнения, мотивированные разными объективными и субъективными причинами, не обошли Арцах и в какой-то момент грозили серьезными потрясениями…

Конечно, плюрализм взглядов и мнений присущ человеческому обществу, каждому народу, и воюющее общество, с некоторыми, разумеется, оговорками, тут не может составить исключения. Главный вопрос в том, что именно объединяет общество, какая самая важная идея сплачивает народ и чему должны служить стабильность и единство (в особенности необходимые борющемуся с внешним врагом обществу). И тут крайне важно, чтобы никто не пытался спекулировать на этом, ибо в погоне за кажущимися ценностями общество рискует потерять единство, согласие в главном, что, естественно, на руку противнику.

«Армения и Арцах — разные части одного организма, с той разницей, что Арцах намного меньше, и наши власти не могут быть отделены от людей, — считает лидер фракции «Айреник» («Родина») Национального собрания НКР Артур Товмасян. — Конечно, в нашей республике много нерешенных проблем, но мы всегда имели мужество говорить о них. По этой причине даже если в Арцах попали какие-то революционные настроения, то в целом они стихли, так как у людей более рациональная позиция по существующим вопросам. Тем не менее мы должны понимать, что в общественном сознании произошли изменения, и реакция политической власти на это должна быть очень гибкой, иначе мы столкнемся с глубоким кризисом».

При этом депутат отмечает неприемлемость использования оппозиционными политиками тех или иных платформ в качестве средства личного оскорбления властей.

«Мы не должны забывать, что живем в зоне конфликта, и наша деятельность никогда не должна раскалывать общественность», — предупреждает Артур Товмасян.

Конечно, в любом государстве, тем более не признанном на международном уровне, имеются свои проблемы, недостатки, упущения и ошибки. Но нельзя не признать, что почти за три десятка лет независимости Арцаху удалось преодолеть многочисленные проблемы, вызовы и риски, построить достаточно крепкую государственность, зафиксировать определенные достижения в плане построения гражданского общества. И сегодня арцахская государственность просто обречена, образно говоря, и далее последовательно продолжать процесс институционального и социально-экономического развития и быть постоянно готовой к отражению любого рода посягательств на свою независимость и безопасность народа.

Вместе с тем с каждым годом усиливаются вызовы не только регионального и глобального масштаба, но и внутренние. И это тоже естественно, ибо государство — живой, развивающийся организм: вырастают новые поколения с новыми запросами, и необходимо обеспечивать возрастающие и видоизменяющиеся со временем потребности общества. Современное арцахское общество ждет новых положительных перемен и сдвигов во всех сферах, что в немалой степени связано с изменениями, которые происходят в Армении, ибо Арцах и Армения похожи на сообщающиеся сосуды, тесно интегрированы во всех сферах.

Демократический путь развития в Арцахе не имеет альтернативы. Вместе с тем очевидно, что политические события в республике не должны раскалывать общество на разные лагеря, так как при внешней агрессии это чревато катастрофой. Лишь проводимые при строгом соблюдении внутриполитической стабильности реформы могут дать ожидаемый результат в плане укрепления законности и повышения уровня демократии в стране.

В контексте вышесказанного уместно привести слова президента Республики Армения Армена Саркисяна, произнесенные им в ходе визита в Арцах в июне сего года: «Уверен, что демократически избранные лидеры Арцаха вместе с народом обладают достаточным жизненным опытом, гордостью, мужеством самостоятельно решать свои внутренние проблемы. Мы все, Армения и весь наш народ, стоим рядом с Арцахом, поскольку все еще существуют вызовы. Эти проблемы велики, сегодня они даже больше, чем были вчера. Поэтому стабильность Арцаха жизненно важна для всех нас».

Мысль о жизненной важности сохранения и усиления арцахской государственности была одной из доминирующих и на прошедшей 13−16 сентября в Степанакерте 3-й Международной молодежной научной конференции по теме «Прошлое, настоящее и будущее армянской государственности», посвященной столетию Первой Республики Армения и 30-летию Арцахского движения. И здесь много говорилось о необходимости единства и сплоченности вокруг государственных и общенациональных идей.

Между тем враг не дремлет, упорно пытается, не гнушаясь ничем, вызвать панику и расколоть армянское общество. Ситуация в регионе конфликта продолжает оставаться крайне тревожной, и если ранее в официальных сообщениях азербайджанского военного ведомства относительно проводимых военных учений использовался термин «условный противник», то сейчас уже совершенно прямо и нагло говорится о «разгроме на территории Карабаха», «нанесении ракетно-артиллерийских и авиационных ударов» и т. п.

Конечно, этим арцахцев, прошедших в своей современной истории все круги ада в азербайджанской версии, не напугать. Однако, повторимся, новые реалии и все возрастающие угрозы требуют еще большей национальной консолидации. В суровые годы навязанной Азербайджаном в начале девяностых войны соотечественники в разных уголках планеты с замиранием сердца ждали воодушевляющих вестей из Арцаха, при этом ни на минуту не сомневаясь в справедливости борьбы и твердо веря в конечную победу. Еще тогда легендарный Монтэ Мелконян (Аво) предупреждал: «Если мы потеряем Арцах — мы перевернем последнюю страницу истории армянского народа». И сегодня армянский мир не без волнения следит за ситуацией на святой арцахской земле. А потому единство и сплоченность в самом Арцахе, его незыблемость являются императивом, жизненной необходимостью. Это особенно актуально на фоне усилий нынешнего руководства Республики Армения вернуть НКР за стол переговоров и отчаянного воспрепятствования этому со стороны официального Баку.

Безусловно, конечный успех справедливой борьбы арцахской ветви армянского народа зависит от единства и консолидации усилий всей нации. Лишь в таких условиях станет возможным справедливое решение карабахской проблемы и обеспечение стабильного будущего Арцаха. А будущее Арцаха, без преувеличения, — это и вопрос достойного будущего всей армянской нации. И именно в триединстве Арцах, Армения и диаспора кроется секрет непобедимости народа и благополучие возродившейся армянской государственности…

«Ноев Ковчег»