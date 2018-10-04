Верховная рада: депутаты соревнуются, кто больше сделал для вступления в ЕС

Киев, , 12:56 — REGNUM Депутаты Верховной рады соревнуются друг с другом в том, кто из них больший сторонник евроинтеграции, заявила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, сообщает 4 октября УНИАН.

По ее словам, на Украине все должны агитировать за вступление в ЕС и НАТО. При этом Геращенко отметила, что Украина должна принять 57 законов, чтобы выполнить соглашение об ассоциации с ЕС, однако пока что приняты только семь законов, еще девять приняты в первом чтении и четыре включены в другие законопроекты.

Напомним, так называемая евроинтеграция Украины сопровождается русофобскими действиями власти, нарушением прав национальных меньшинств и ограблением населения.