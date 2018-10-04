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В МИД РФ высмеяли обвинения Лондона в причастности ГРУ к кибератакам

Политика

«Это просто адская парфюмерная смесь»

Москва, 4 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Обвинения Великобритании в причастности Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ к кибератакам по всему миру, в том числе на серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA), являются ничего не имеющими под собой фантазиями. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов Нина Риччи смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и WADA. Это просто адская парфюмерная смесь», — заявила Захарова.

По ее словам, богатая фантазия британских коллег «поистине не имеет границ», а те, кто это все придумал, «просто Андерсены».

Напомним, ранее лава британского МИД Джереми Хант обвинил ГРУ в проведении регулярных кибератак по всему миру на политические институты, бизнес, СМИ и даже спортивные организации. По его словам, эти кибератаки обходятся экономикам других стран в миллионы фунтов стерлингов.

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