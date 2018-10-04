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Генпрокуратура РФ: Лондон отказался сотрудничать по «делу Скрипалей»

Политика

Сама формулировка отказа говорит о том, что вместо правового поля Лондон пытается перевести процесс «в политическую сферу»

Москва, 4 октября 2018, 12:51 — REGNUM  Великобритания отказалась от помощи российской Генеральной прокуратуры в деле об отравлении в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в ходе трансляции на сайте ведомства рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, британские правоохранители, давшие отрицательный ответ на предложения российской стороны о помощи, «не настроены на какой-то конструктивный диалог с российской стороной». Также Куренной отметил, что сама формулировка отказа говорит о том, что вместо правового поля Лондон пытается перевести процесс «в политическую сферу».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что дело с «отравлением» в британском Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — грубая провокация.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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