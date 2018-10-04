Высылка консула с Украины: Венгрия делает то, что должен был делать ЕС

Берегово, Украина, , 12:49 — REGNUM В четверг, 4 октября, в украинском МИД сообщили, что консул Венгрии в Берегово объявлен персоной нон грата. Его обвиняют в совершении действий, несовместимых с статусом консульского должностного лица. Консулу предложено покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

Ответ Венгрии на этот шаг был анонсирован министром иностранных дел Петером Сийярто заранее. Если Украина примет такое решение, Будапешт будет действовать симметрично и выдворит из Венгрии украинского консула. Сийярто уточнил, что высылка последует «безотлагательно». И это будет лишь частью венгерского ответа.

Под «действиями, несовместимыми со статусом консульского должностного лица», подразумевается выдача венгерских паспортов в консульстве в Берегово. Хотя глава МИД Украины Павел Климкин, по словам Сийярто, в их разговоре признал, что никаких украинских законов эта выдача паспортов не нарушает.

Другими словами, речь идет о политическом споре, а не о формальном нарушении. Да и выдача венгерских паспортов жителям Закарпатья, этническим венграм, мягко говоря, не является новостью. Но за полгода до президентских выборов на Украине действующая власть решила «ответить». Потому что настойчивость Будапешта в отстаивании интересов своих соотечественников подрывает нацистско-унитарные устремления майдана.

В этом же день, четверг, 4 октября, Верховная рада рассматривает законы о введении «языковых инспекторов», которые будут следить, все ли говорят на единственно допустимом языке или кто-то все-таки использует родной. В этот же день Верховная рада утверждает нацистское воинское приветствие «Слава Украине», произносить которое неприятно любому человеку, но представителю нетитульной нации (которых на Украине большинство) — особенно.

Весь этот разгул нацистского законотворчества нужен для предвыборного формирования образа врага. Враг — все то, что не по-украински, не в вышиванке и не за Бандеру. На мнения молчаливых граждан в Киеве давно махнули рукой. На решение реальных проблем страны — тоже. Единственный шанс остаться у власти — отвлечь внимание на борьбу с врагом.

А тут «враг» оказывается под самым носом. И показывает гражданам, каким бывает государство, когда оно занято интересами людей, а не сохранением власти: платит нормальные пенсии, строит дороги, отстаивает их интересы. Сравнение выходит слишком уж не в пользу майдана. Оказавшись рядом с реальным оппонентом, майданный миф рассыпается.

Есть и другие проблемы. Несколько ней назад министр обороны Украины хотел поехать на встречу в НАТО, но его туда не пустили. Венгрия продолжает блокировать контакты Украины по линиям альянса и ЕС. И обещает это делать до тех пор, пока на майдане не придут в чувство и не перестанут заставлять всех говорить только на положенном языке и ходить строем.

Венгрия делает то, что делал бы весь Евросоюз, если бы защита прав и свобод была его реальной целью, а не риторической формулировкой. Пока Евросоюз закрывает глаза на все новые нацистские выходки Киева, Будапешт отстаивает реальных права реальных людей. А заодно показывает, что поддержка соотечественников для некоторых — не пустой звук.

Роль этой палки, вставленной в майданные колеса, может на определенном этапе оказаться решающей.