Рада продлила «особый статус» Донбасса и ждёт продления санкций против РФ

Киев, , 12:44 — REGNUM Сегодня, 4 октября, парламент Украины принял в целом внесенный президентом Петром Порошенко законопроект № 9153 «О внесении изменений в статью 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». За соответствующий документ проголосовало 245 депутатов, против — 62.

Таким образом, Рада продлила «особый статус» отдельных регионов Донбасса до 31 декабря 2019 года.

«В статье 1 закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» слова «на срок, заканчивающийся через один год со дня вступления в силу закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» заменить словами «со дня вступления в силу с учетом положений закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 года включительно», — говорится в тексте документа.

По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, принятие этого законопроекта позволит продлить антироссийские санкции.

«Это закон о продолжении санкций. Это закон, который позволит организовать международное сообщество для продолжения санкций против России… Все знают, насколько это голосование важно для мобилизации наших международных усилий в санкционном режиме против России. В прошлом году мы позволили удерживать санкции против России», — сказал Парубий.

Как сообщалось, срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса истекал 10 октября 2018 года. Закон действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья. При этом остальные статьи закона не действуют: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах и так далее.

Напомним, согласно закону данные положения начнут действовать со дня вступления в полномочия органов местного самоуправления в отдельных районах Донбасса, избранных на внеочередных выборах, проведенных по украинскому законодательству.