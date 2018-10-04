«Российский вектор» в мозаике внешней политики Азербайджана

Андрей Арешев, , 12:50 — REGNUM

1 сентября в сочинской резиденции президента России Бочаров Ручей состоялись переговоры Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи рассматривались в основном вопросы экономического сотрудничества и региональной безопасности.

В 2017 году товарооборот между двумя странами вырос на треть, до 2,5 млрд долл., а за первые пять месяцев 2018 года — увеличился почти на четверть (превысив соответствующие показатели в торговле с Ираном), российские компании инвестировали в экономику страны около 4 млрд долларов. В свою очередь, азербайджанские инвесторы вложили в российскую экономику около 1 млрд долларов. Безусловно, за этими оценками — в том числе и усиление лоббистских возможностей Баку в российском политико-экономическом пространстве. Две страны являются соседями по Каспию и имеют общую границу на неспокойном Северном Кавказе, пролегающую по историческим землям расселения лезгин и других южнодагестанских народов и затрагивающую чувствительные вопросы распределения вод пограничной реки Самур. Несколько лет назад необоснованные, как казалось многим, уступки со стороны Москвы южному соседу встретили серьезные протесты со стороны части населения Республики Дагестан.

Примерные темы для переговоров обозначил заведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов. Вполне предсказуемо, это прежде всего экономическое сотрудничество и урегулирование в Нагорном Карабахе. Разумеется, Ильхам Алиев не мог не похвастаться объемом двустороннего военно-технического сотрудничества, и в частности объемами закупок продукции российского военно-промышленного комплекса на общую сумму 5 миллиардов долларов. При этом «Азербайджан продолжает модернизацию своих вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки». Давно замечено, что прибытие каждой единицы тяжелой техники или ящика боеприпасов из России подробно освещается бакинскими СМИ. Помимо России, против которой Западом усиливается санкционный режим, способный затронуть военно-техническое сотрудничество Москвы с третьими странами, прикаспийская страна приобретает оружие и военную технику у Белоруссии, Израиля, Пакистана, Турции, Чехии. Военный эксперт Узеир Джафаров обоснованно говорит об отсутствии стопроцентной зависимости Баку от Москвы по части военных поставок. Да и сотрудничество Азербайджана с НАТО, о котором мы писали в предыдущем номере «Ноева Ковчега», пусть и не столь явное, как в случае с соседней Грузией, тем не менее развивается своим чередом, о чем мы еще скажем.

По итогам российско-азербайджанских переговоров в Сочи подписано 16 документов о расширении взаимодействия двух стран по различным направлениям, включая экономику, промышленность, туризм, спорт и цифровые транспортные системы.

Заметим, что, в отличие от неустанно эксплуатирующего тему войны и оружия Ильхама Алиева, его российский визави акцентировал внимание на мирных направлениях двустороннего сотрудничества. Разумеется, обсуждалась и традиционная «конфликтная» проблематика, в связи с чем некоторыми армянскими наблюдателями высказывалась разная степень озабоченности, сопровождаемой подчас не вполне корректными утверждениями. Как сообщил Владимир Путин, «мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. В частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя Минской группы Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта». Ко времени, когда этот номер газеты выйдет из печати, на полях Генеральной Ассамблеи ООН должна будет пройти очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна, посвященная урегулированию в Нагорном Карабахе. На протяжении многих лет Москва способствует диалогу Баку и Еревана, и, как заверила недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова, такое посредничество продолжится. У Баку вряд ли получится навязать Москве собственную повестку в карабахском вопросе, пропагандистски эксплуатируя весенние внутриполитические потрясения в Армении. Конечно, подобного рода попытки проглядывают в оценках ангажированных Баку экспертов с российской пропиской.

«Кремль видит в Азербайджане гораздо более надежного союзника, чем нынешняя Армения. Нет сомнений, что Россия по-прежнему считает Армению своим стратегическим и историческим партнером, однако она делает свои выводы при виде того, что там происходит. Поэтому влияние Еревана на Москву теперь гораздо слабее, чем это было при Кочаряне и Саргсяне, которым Москва доверяла», — уверяет, например, ожидающий «усиления переговорного процесса» некто Евгений Михайлов.

Между тем, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в российско-армянских отношениях и специфический характер некоторых кадровых назначений, Москва и Ереван будут стремиться сгладить «острые углы», что и произошло в ходе очередной встречи главы правительства Армении и президента России в Москве, состоявшейся 8 сентября. И тут можно выразить оптимизм в связи с договоренностью об отправке армянского миротворческого контингента в Сирию и с допуском российских специалистов на американские военно-биологические объекты на территории страны (кстати, об аналогичном решении властей Баку ничего не известно). В числе прочих вопросов мог обсуждаться и арест генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, мера пресечения которому, как утверждает Пашинян, по просьбе лидеров блока была заменена на подписку о невыезде.

Эта история наделала немало шума, пошатнув позиции Еревана в ОДКБ, так что об этом стоит сказать еще пару слов. В конце августа стало известно о добровольной отставке советника премьер-министра Армении Арсена Харатяна, который, согласно источникам в окружении Никола Пашиняна, настаивал на немедленном аресте Хачатурова. Данный персонаж, как и многие другие (причем отнюдь не только в Армении), известен своими тесными связями с американскими специальными структурами, а его жена, по некоторым данным, работает на дипломатической должности в посольстве США в Тбилиси, так что направленность его «советов» вполне понятна.

Может показаться совпадением, но тема возможного вступления в ОДКБ Азербайджана на фоне вероятной потери Арменией должности генерального секретаря этой организации в результате, мягко говоря, непрофессиональных подходов «революционных» властей» достаточно активно муссировалась некоторыми русскоязычными бакинскими СМИ — разумеется, не без указания свыше. Гипотетическое членство какой-либо страны в ОДКБ открывает возможность приобретения ею современных российских систем вооружений по «внутренним» ценам, гораздо более низким, чем рыночные, и вполне естественно, что в МИД Армении напомнили о праве вето. Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счет в Баку не делалось и тем более заявок не подавалось. Судя по тому, что эта тема была обойдена молчанием и в Сочи, ее раскручивание имело откровенно конъюнктурный характер, будучи призванным в очередной раз проверить на прочность российско-армянские отношения в условиях смены власти в Ереване. Дело в том, что имеющиеся руководящие документы в сфере национальной безопасности запрещают иностранное военное присутствие на территории Азербайджана. Конечно, при желании их можно обойти, однако для России — локомотива ОДКБ — делать это явно никто не собирается. Несмотря на значительное количество российского оружия, стандарты военного строительства в Азербайджане определяет турецкое и западное влияние; представители высшего и среднего командного состава азербайджанской армии в большинстве своем также совершенствуют свои навыки отнюдь не в России. К слову, в конце августа в Баку побывала официальная турецкая делегация во главе с председателем Великого национального собрания Бинали Йылдырымом. Обсуждались совместные коммуникационные проекты, и делались заявления о неизменной взаимной поддержке в рамках известной концепции «один народ — два государства», что в контексте давления администрации Трампа на турецкую экономику может трактоваться по-разному. Другое дело, что Баку вполне может рассчитывать в рамках ОДКБ на статус наблюдателя или партнера, если, конечно, соответствующие уставные изменения будут одобрены в начале ноября на очередном саммите глав государств Договора о коллективной безопасности. Наконец, вряд ли можно назвать случайным задержание в России (на момент подготовки материала — на месяц) одного из лидеров Талышского национального движения Фахраддина Абосзода, которому грозит высылка в Азербайджан, где он несколько месяцев назад был осужден по ряду тяжких статей.

В целом следует признать достаточно экспансивный и напористый характер действий азербайджанской дипломатии и спецслужб, что достаточно заметно на фоне внутриполитической турбулентности в Армении последних месяцев и нескольких явных проколов армянской дипломатии, причем не только на российском направлении («казус Хачатурова» — далеко не единственный). Встреча в Сочи — уже одиннадцатая встреча лидеров в двустороннем формате.

«За последние пять лет Владимир Путин посещал Азербайджан три раза, Ильхам Алиев посетил Россию восемь раз. Плюс президенты проводят встречи в рамках других мероприятий», — напоминает Ф. Ахундов.

Напомним, в ноябре 2017 года в Тегеране состоялась встреча лидеров России, Ирана и Азербайджана, где рассматривались актуальные вопросы экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Строительство моста через реку Самур завершится в 2019 году, заявил В. Путин. Сравнивая удельный вес армяно-иранского и азербайджано-иранского экономического сотрудничества, эксперт в области энергетической безопасности Ваге Давтян отмечает явный перевес «не в пользу Армении. И вопрос не только в энергетических коммуникациях, которые обретают все больший объем в ирано-азербайджанских отношениях, но и в транспортно-логистической компоненте. Ряд проектов, которые изначально должны были быть осуществлены по территории Армении, сегодня переориентирован на Азербайджан. Главная проблема для Армении заключалась в том, что Азербайджан смог предложить Ирану более выгодные условия». Упомянутые коммуникационные проекты могут получить дополнительное развитие и в формате китайской инициативы «Один пояс — один путь».

Буквально за две недели до встречи в Сочи президенты России и Азербайджана участвовали в саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском городе Актау, где они поставили подписи под Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря — документе, хотя и оставляющем пространство для неоднозначных толкований, но все-таки до некоторой степени этапном. А двумя месяцами ранее Ильхам Алиев первым из иностранных лидеров приехал в Москву на открытие чемпионата мира по футболу, успев провести краткие переговоры на высшем уровне в Кремле. Именно тогда, как пишет «Коммерсантъ», собственно, и были обговорены детали сентябрьских обсуждений в Сочи. Впрочем, согласно Андрею Колесникову, «после заявлений для прессы Владимир Путин… снова уединился с Ильхамом Алиевым, чего никто в окружении ни того, ни другого не ожидал, и еще больше часа провел с ним совсем уже один на один в одной из самых укромных частей резиденции. Этим переговоры отличались от всех последних, которые президент проводит с коллегами из других стран в Бочаровом Ручье».

Добавим к этому переговоры с Ангелой Меркель, озабоченной энергетическим балансом Германии и Европейского союза в целом в условиях агрессивного навязывания администрацией Дональда Трампа Старому Свету американского сланцевого газа. В Баку глава германского правительства заявила о том, что «Азербайджан является сильным фактором в энергетической диверсификации Европейского союза и открытие «Южного газового коридора» сыграет большую роль в энергообеспечении Европы». И хотя возможный газовый «ручеек» с берегов Каспия объемом несколько миллиардов кубометров в год несопоставим с объемом газового экспорта из России (около трети европейского потребления), в условиях растущей нестабильности на мировых энергетических рынках важен и он. И вполне естественно, что Баку будет пытаться использовать интерес и Москвы, и Берлина, и Вашингтона к Кавказскому региону в своих интересах, связанных, прежде всего, с решением карабахского вопроса. Заявление фрау Меркель по этой теме, с учетом того, что Берлин не входит в число сопредседателей Минской группы, выглядело как небольшая сенсация: «Я еще раз подчеркнула, что Германия заинтересована в разрешении этого конфликта и мы будем вносить вклад в это в рамках Минской группы». Впрочем, каким конкретно может быть этот вклад, помимо общих заявлений, с учетом непрочного положения германского канцлера внутри собственной страны — пока не вполне понятно…

Конечно, «западный» и «северный» векторы внешней политики Азербайджана следует рассматривать как дополняющие и определенным образом уравновешивающие друг друга. Так, российское оружие закупается за миллиарды долларов, полученные преимущественно за поставки энергоресурсов западным потребителям. Активная антииранская и антироссийская кампания Белого дома может оказать негативное влияние на американо-азербайджанские отношения, особенно в случае, если Баку пострадает от политически мотивированных санкций против Тегерана и Москвы. Отсюда — стремление «подстелить соломку» за счет укрепления выгодных Азербайджану и его экономике (положение которой вряд ли можно считать устойчивым) контактов с «северным соседом». А попутно — разыграть «российскую карту» в диалоге с западными партнерами на случай обострения их правозащитной риторики и попыток финансово-экономического давления на власти «нефтяной полумонархии» (определение одного из российских информационных ресурсов), почему бы и нет?

Любое государство стремится к минимальной уязвимости перед любым посторонним давлением, для чего диверсифицирует свой «портфель» политико-дипломатических контактов, обеспечивая большее пространство для маневра. Один из ведущих американских внешнеполитических теоретиков, Ричард Хаас, рассуждает о возрастающей роли «малых союзников» в условиях растущей турбулентности в мировых делах. Заметим, на самом деле речь идет отнюдь не только о безоговорочных союзниках Америки, которых в последние годы становится скорее меньше, а не больше. И для того чтобы дипломатическая риторика выглядела более убедительной, ее необходимо подкреплять не только высокохудожественными селфи в коридорах уважаемых международных организаций, но и конкретными практическими инициативами, способными заинтересовать партнеров, включая даже тех, которые находятся между собой в состоянии скрытого или открытого антагонизма.

«Ноев Ковчег»