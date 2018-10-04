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Глава МИД Андорры посетит Россию 9-10 октября

Политика

3 октября 2018 г. в Москве состоялись переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто

Москва, 4 октября 2018, 12:38 — REGNUM  9−10 октября текущего года в Российскую Федерацию прибудет глава МИД Андорры Мария Убах. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, рабочая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегой из Андорры пройдет 10 октября.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 3 октября 2018 г. в Москве состоялись переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто. Дипломаты обсудили актуальные международные вопросы, представляющие обоюдный интерес.

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Внешняя политика России
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