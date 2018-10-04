Хаменеи: из-за давления США и проблем в экономике Иран ждет непростое время

Тегеран, , 12:34 — REGNUM В условиях американского давления и экономических проблем Иран ожидают сложные времена, заявил 4 октября верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Хаменеи выступил перед членами иранского ополчения Басидж и высокопоставленными членами Корпуса стражей исламской революции.

«Ситуация, в которой оказалась нация, регион и весь мир, непростая, особенно для нас, для иранского народа», — отметил Хаменеи.

Сложность ситуации, по словам верховного лидера Ирана, заключается в том, что, с одной стороны, существует давление «империалистической Америки», а с другой страна столкнулась с экономическими проблемами, негативно сказывающимися на значительной части населения страны. Несмотря на это, Тегеран должен дать США «пощечину» и одержать над ними верх, превозмогая санкции.

«С божьей помощью мы победим санкции, а победа над санкциями — это победа над США», — подчеркнул Хаменеи.

«И Америка должна получить еще одну пощечину от иранского народа благодаря победе над санкциями», — добавил он.

Напомним, ранее Международный суд ООН постановил, что США должны отказаться от действия ряда санкций в отношении Исламской республики Иран, в частности, касающиеся гуманитарной помощи и гражданской авиации

В свою очередь, советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал такой вердикт суда ООН поражением иранских властей.

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